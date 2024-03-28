شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الرياض.. أتربة مثارة على السليل ووادي الدواسر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من الرياض، تبدأ الساعة 9 من صباح اليوم الخميس، وتستمر حتى الساعة 8 مساء على السليل ووادي الدواسر.وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)