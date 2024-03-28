شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. القبض على مخالفين لصيدهما دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

عقوبة الصيد دون ترخيص

القبض على مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة.



⁧#الأمن_البيئي pic.twitter.com/rIPI4Mld6W — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) March 27, 2024

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة، تمكنت من القبض على المواطنين: أحمد هديان العلوي، ويوسف عبدالله الحربي، لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص.وكان بحوزتهما بندقية هوائية، و161 طلقة هوائية حيّة، و3 طيورًا مصيدة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهة المختصة.وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال. ⁧This is a Twitter Status This is a Twitter Status— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA)وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، بالاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.