ترشيح 3 دفعات للوظائف التعليمية التعاقدية

نظام فارس
أشار متابعون ومتقدمون على الوظائف التعليمية التعاقدية لـ«دوت الخليج» أمس، أنه عند الانتهاء من المقابلة الشخصية، سيتم إرسال رسالة نصية للمرشحين من نظام «فارس» الإلكتروني ، متضمنة رقم المستخدم والرقم السري، وإجراء الكشف الطبي ورفعه في نظام فارس، وطباعة العقد وتوقيعه بعد قراءته ورفعه في النظام، والتسجيل بموقع «نور» الإلكتروني، وترتيب شرائح القطاع الداخلي.
خارطة إجراءات التوظيف التعاقدي
• بداية إجراء الكشف الطبي: 28 مارس.
• المطابقة والمقابلة الشخصية بإدارات التعليم: من 17 أبريل حتى 30 أبريل.
• تحديد جهة العمل وتوقيع العقود: من 1 مايو إلى 12 مايو.
• نهاية تقديم الاعتذار عن الوظيفة وفقًا لسياسة الجدية: 13 مايو.
• تحديد الاحتياج وتعويضهم بالاحتياط (الدفعة الثانية): 14 مايو حتى 23 مايو.
• بداية دوام المعلمين والمعلمات؛ المباشرة وحضور برامج التهيئة والتدريب للمعلمين والمعلمات الجدد: 11 أغسطس.
• بداية العام الدراسي 1446ﮪ: 18 أغسطس.
• تحديد الاحتياج وتعويضهم بالاحتياط (الدفعة الثالثة): 25 أغسطس حتى 1سبتمبر.
مسوغات للمقابلة الشخصية
• صورة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة.
• صورة للمؤهل الدراسي الذي تم الترشيح عليه مع الأصل للمطابقة.
• المعادلة للمؤهل إذا كان من خارج المملكة.
• صورة من السجل الأكاديمي مع الأصل للمطابقة.
• الرخصة المهنية.
• أي موهل إضافي وموثق في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف «جدارات».
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