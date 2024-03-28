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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| قاصدو المسجد الحرام يدعون الله في سكينة وخشوع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يترقب قاصدي المسجد الحرام اذان المغرب خلال مكوثهم في البيت العتيق وسط أجواء روحانية، تحفّها السكينة من أجل أداء الصلوات والدعاء وتلاوة القرآن الكريم.
ويجري تناول الإفطار في مشهد إيماني وسط منظومة من الخدمات وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
ويجري تناول الإفطار في مشهد إيماني وسط منظومة من الخدمات وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.