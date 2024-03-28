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شاهد| قاصدو المسجد الحرام يدعون الله في سكينة وخشوع

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يترقب قاصدي المسجد الحرام اذان المغرب خلال مكوثهم في البيت العتيق وسط أجواء روحانية، تحفّها السكينة من أجل أداء الصلوات والدعاء وتلاوة القرآن الكريم.
ويجري تناول الإفطار في مشهد إيماني وسط منظومة من الخدمات وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
قاصدو المسجد الحرام - واس

المسجد الحرام

ورصدت عدسة "واس"أجواء السكينة والطمأنينة التي يعيشها رواد المسجد الحرام داخل البيت العتيق وفي الساحات والتوسعة .
قاصدو المسجد الحرام - واس
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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