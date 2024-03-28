شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تسير الدفعة السابعة من الجسر الإغاثي إلى السودان والان نبدء بالتفاصيل

الجسر الإغاثي السعودي

الدمام - شريف احمد - سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من ميناء جدة الإسلامي اليوم، الدفعة السابعة من الجسر البحري الإغاثي السعودي متوجهة إلى ميناء سواكن السوداني بجمهورية السودان الشقيقة.وتشتمل الدفعة على حمولة 12 شاحنة مبردة تحتوي على 14.960 سلة غذائية، بوزن إجمالي 524 طنًا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي المرحلة الثانية في السودان الذي يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة بتنفيذه في السودان، ويستهدف الوصول إلى مليون و500 ألف مستفيد.ويأتي ذلك إسهامًا في تخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا، وتأكيدًا للدور الذي تضطلع به المملكة في مدّ يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات، ودليلًا على عمق العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين.