شكرا لقرائتكم خبر عن أماكنها ومواعيدها.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أمطار متوسطة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض.وتشهد السليل ووادي الدواسر أمطارًا خفيفة تستمر حتى الساعة 9 صباحًا، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.وتوقع المركز أن تشهد الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، تبدأ الساعة 4 مساء اليوم الجمعة، وتستمر حتى الساعة 3 من صباح السبت. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)