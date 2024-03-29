شكرا لقرائتكم خبر عن أماكنها ومواعيدها.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض.
وتشهد السليل ووادي الدواسر أمطارًا خفيفة تستمر حتى الساعة 9 صباحًا، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتشهد السليل ووادي الدواسر أمطارًا خفيفة تستمر حتى الساعة 9 صباحًا، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
أمطار متوسطةوتوقع المركز أن تشهد الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، تبدأ الساعة 4 مساء اليوم الجمعة، وتستمر حتى الساعة 3 من صباح السبت. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار البرتقالي - #منطقة_الرياض - #الدوادمي #الرين #القويعية ...+0— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) March 28, 2024
للتفاصيل https://t.co/xiVE1gGz3i #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/FnFKyr88NM