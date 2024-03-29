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أماكنها ومواعيدها.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض.
وتشهد السليل ووادي الدواسر أمطارًا خفيفة تستمر حتى الساعة 9 صباحًا، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

أمطار متوسطة

وتوقع المركز أن تشهد الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، تبدأ الساعة 4 مساء اليوم الجمعة، وتستمر حتى الساعة 3 من صباح السبت. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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