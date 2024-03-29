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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مقيمون هنود يبدون إعجابهم بالعادات الرمضانية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أبدى مقيمون من الجنسية الهندية بمنطقة إعجابهم بالعادات الرمضانية في المملكة.
وأكدوا استشعارهم روحانية الشهر الكريم، وقضاء شهر رمضان المبارك في أجواء تسودها الألفة والمحبة والتآخي وتبادل الزيارات خلال الشهر الكريم.
وكذلك الذهاب إلى الحدائق والمتنزهات للإفطار جماعات مستمتعين بالأجواء المعتدلة والماطرة التي تشهدها منطقة نجران خلال هذه الأيام.
ووصف المتنزه بأنه من أجمل المتنزهات وأكبرها، لما فيه من مسطحات خضراء ونوافير وأشجار وكذلك ممرات لممارسة رياضة المشي.
ويأتي منها الأعمال التطوعية التي يقوم بها المتطوعون من خلال توزيع وجبات الإفطار في الشوارع ومختلف الأماكن.
وذكرت أن قضاء شهر رمضان في المملكة يشعرها وكأنها في بلدها وبين أهلها.
وأكدوا استشعارهم روحانية الشهر الكريم، وقضاء شهر رمضان المبارك في أجواء تسودها الألفة والمحبة والتآخي وتبادل الزيارات خلال الشهر الكريم.
وكذلك الذهاب إلى الحدائق والمتنزهات للإفطار جماعات مستمتعين بالأجواء المعتدلة والماطرة التي تشهدها منطقة نجران خلال هذه الأيام.
العادات الرمضانية في السعوديةوقال الدكتور أوليس أويسار الذي يعمل بتجمع نجران الصحي بمستشفى الملك خالد، مبديا إعجابه بالعادات الرمضانية في المملكة، أنه يحرص على مشاركة الأهل والأصدقاء وجبة الإفطار سواء داخل المنزل أو في متنزه الملك فهد.
ووصف المتنزه بأنه من أجمل المتنزهات وأكبرها، لما فيه من مسطحات خضراء ونوافير وأشجار وكذلك ممرات لممارسة رياضة المشي.
الأعمال الخيرية في رمضانكما أشادت الدكتورة فرزانة بيغوم التي تعمل كذلك بتجمع نجران الصحي بمستشفى الملك خالد، بالعادات والأعمال الخيرية التي يتمتع بها الشعب السعودي خلال شهر رمضان.
ويأتي منها الأعمال التطوعية التي يقوم بها المتطوعون من خلال توزيع وجبات الإفطار في الشوارع ومختلف الأماكن.
وذكرت أن قضاء شهر رمضان في المملكة يشعرها وكأنها في بلدها وبين أهلها.