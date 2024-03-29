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صور.. مقيمون هنود يبدون إعجابهم بالعادات الرمضانية في المملكة

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واس - نجران 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أبدى مقيمون من الجنسية الهندية بمنطقة إعجابهم بالعادات الرمضانية في المملكة.
وأكدوا استشعارهم روحانية الشهر الكريم، وقضاء شهر رمضان المبارك في أجواء تسودها الألفة والمحبة والتآخي وتبادل الزيارات خلال الشهر الكريم.
وكذلك الذهاب إلى الحدائق والمتنزهات للإفطار جماعات مستمتعين بالأجواء المعتدلة والماطرة التي تشهدها منطقة نجران خلال هذه الأيام.

العادات الرمضانية في

وقال الدكتور أوليس أويسار الذي يعمل بتجمع نجران الصحي بمستشفى الملك خالد، مبديا إعجابه بالعادات الرمضانية في المملكة، أنه يحرص على مشاركة الأهل والأصدقاء وجبة الإفطار سواء داخل المنزل أو في متنزه الملك فهد.
ووصف المتنزه بأنه من أجمل المتنزهات وأكبرها، لما فيه من مسطحات خضراء ونوافير وأشجار وكذلك ممرات لممارسة المشي.
مقيمون هنود يبدون إعجابهم بالعادات الرمضانية في المملكة - واس

الأعمال الخيرية في رمضان

كما أشادت الدكتورة فرزانة بيغوم التي تعمل كذلك بتجمع نجران الصحي بمستشفى الملك خالد، بالعادات والأعمال الخيرية التي يتمتع بها الشعب السعودي خلال شهر رمضان.
ويأتي منها الأعمال التطوعية التي يقوم بها المتطوعون من خلال توزيع وجبات الإفطار في الشوارع ومختلف الأماكن.
وذكرت أن قضاء شهر رمضان في المملكة يشعرها وكأنها في بلدها وبين أهلها.
مقيمون هنود يبدون إعجابهم بالعادات الرمضانية في المملكة - واس
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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