شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مقيمون هنود يبدون إعجابهم بالعادات الرمضانية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.