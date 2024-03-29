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صور| في يومهم العربي.. "موارد مكة" يحتفي بالأيتام ويقدم لهم هدايا

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حذيفة القرشي- جدة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - احتفى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بيوم اليتيم العربي.
وأقيمت مأدبة إفطار حضرها أكثر من مائة يتيم ويتيمة في الدور والجمعيات والمستقلين بحضور مدير عام الفرع الأستاذ محمد جلال الغامدي وعدد كبير من من الموظفين ورؤساء ومدراء الجمعيات والداعمين من القطاع الخاص.
الاحتفاء بيوم اليتيم في مكة - اليوم

دعم الأيتام في مكة

وبعد الإفطار أقيم احتفال أعلن فيه تبني فرصة تنموية وتوقيع اتفاقية بين فرع الوزارة والجهات الشريكة، تهدف إلى تقديم الاستشارت النفسيه والجلسات العلاجية المجانية للأيتام.
كما قُدمت هدايا قيمة من قبل الرعاة لهم، وتسليم إحدى البنات الممكنات مفتاح منزلها.
الاحتفاء بيوم اليتيم في مكة - اليوم
الاحتفاء بيوم اليتيم في مكة - اليوم

مشروع الاستقلالية للفتيات اليتيمات

وحققت منطقة مكة المكرمة أعلى مؤشر أداء على مستوى المناطق في مشروع الاستقلالية للفتيات اليتيمات، واحتفل يوم أمس بالرقم ١٠١ في عدد الفتيات المستقلات بالمنطقة.
وفي الختام كرم مدير عام الفرع الجهات الداعمة، والجمعيات والدور المساهمة في رعاية الأيتام.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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