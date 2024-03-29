شكرا لقرائتكم خبر عن صور| في يومهم العربي.. "موارد مكة" يحتفي بالأيتام ويقدم لهم هدايا والان نبدء بالتفاصيل

دعم الأيتام في مكة

مشروع الاستقلالية للفتيات اليتيمات

الدمام - شريف احمد - احتفى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بيوم اليتيم العربي.وأقيمت مأدبة إفطار حضرها أكثر من مائة يتيم ويتيمة في الدور والجمعيات والمستقلين بحضور مدير عام الفرع الأستاذ محمد جلال الغامدي وعدد كبير من من الموظفين ورؤساء ومدراء الجمعيات والداعمين من القطاع الخاص.وبعد الإفطار أقيم احتفال أعلن فيه تبني فرصة تنموية وتوقيع اتفاقية بين فرع الوزارة والجهات الشريكة، تهدف إلى تقديم الاستشارت النفسيه والجلسات العلاجية المجانية للأيتام.كما قُدمت هدايا قيمة من قبل الرعاة لهم، وتسليم إحدى البنات الممكنات مفتاح منزلها.وحققت منطقة مكة المكرمة أعلى مؤشر أداء على مستوى المناطق في مشروع الاستقلالية للفتيات اليتيمات، واحتفل يوم أمس بالرقم ١٠١ في عدد الفتيات المستقلات بالمنطقة.وفي الختام كرم مدير عام الفرع الجهات الداعمة، والجمعيات والدور المساهمة في رعاية الأيتام.