شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 151 مخالفة ومصادرة 4788 كلجم بأسواق جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بهدف التأكد من سلامة المعروض على المستهلكين، ومراقبة الأسعار نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان أكثر من 1100 جولة ميدانية رقابية وتفتيشية في أسواق النفع العام منذ بداية شهر رمضان.

وعمل على مصادرة المنتجات الفاسدة، ومراقبة مدى وفرة المنتجات والسلع بالأسواق. الرقابة على الأسواق في جيزان وشملت الجولات الرقابية 31 سوقاً من أسواق الأسماك واللحوم والخضار والفواكه، نتج عنها تسجيل 151 مخالفة ومصادرة 4788 كيلوجراماً.

وتؤكد البيئة استمرار الجولات اليومية صباحاً ومساءً، على أسواق مدينة جيزان ومحافظات المنطقة كافة.

وشهدت أسواق منطقة جازان وفرة ملحوظة في مختلف الأصناف منذ أول أيام شهر رمضان المبارك، وسط إقبال كبير من المتسوقين لشراء احتياجاتهم.

