السعودية | «الدفاع المدني» تحذر من عبور الأودية أثناء الأمطار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، من المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه بعد هطول الأمطار.

ودعت إلى توخي الحيطة والحذر، والبقاء في أماكن آمنة ومناسبة بعيدًا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة، وإبعاد الأطفال عن مواقع تجمع المياه.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من مجاري السيول، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.