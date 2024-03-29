السعودية | جمعية “منارات” تنتهي من صيانة 27 جامع ومسجد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - منارات

انتهت جمعية العناية بالمساجد بمحافظة بيشة «منارات» من تنفيذ مشروع صيانة عدد من الجوامع والمساجد خلال شهر رمضان المبارك .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ «عامر بن حسن الصعيري» بأن المشروع ضم صيانة 27 جامع ومسجد في أعمال صيانة المكيفات والكهرباء والسباكة، بميزانية بلغت 13 ألف ريال ، مشيدا بجهود شركة ركن الصمود على المساهمة في إنهاء جميع تكاليف هذا المشروع.

وأضاف بأن ذلك يأتي ضمن أعمال الجمعية وحرصها على القيام بمسؤولياتها في العناية بالمساجد، سائلا الله للداعمين الأجر والمثوبة.