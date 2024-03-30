شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الحرمين" تعلن عن وظائف مؤقتة لموسمي رمضان والحج والان نبدء بالتفاصيل

التقديم للوظائف

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن توفر وظائف للسعوديين والسعوديات في المسجد الحرام والمسجد النبوي.وبينت أن الوظائف المتاحة مؤقتة لموسمي رمضان والحج.أوضحت الهيئة أن التقديم يبدء يوم الخميس الموافق 25-9-1445هـ، ويستمر لمدة يومين متتاليين.وبينت أن رابط التقديم سيتاح يوم الخميس بموقع الهيئة.