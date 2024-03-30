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"شؤون الحرمين" تعلن عن وظائف مؤقتة لموسمي رمضان والحج

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الحرمين" تعلن عن وظائف مؤقتة لموسمي رمضان والحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن توفر وظائف للسعوديين والسعوديات في المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وبينت أن الوظائف المتاحة مؤقتة لموسمي رمضان والحج.

التقديم للوظائف

أوضحت الهيئة أن التقديم يبدء يوم الخميس الموافق 25-9-1445هـ، ويستمر لمدة يومين متتاليين.
وبينت أن رابط التقديم سيتاح يوم الخميس بموقع الهيئة.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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