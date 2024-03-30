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طقس السعودية.. أمطار على الجوف والمدينة المنورة والحدود الشمالية

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الدمام - شريف احمد - هطلت ليلة البارحة وفجر اليوم أمطار غزيرة على منطقة الجوف.
وشملت مدينة سكاكا وضواحيها، ومحافظات القريات، ودومة الجندل، وطبرجل، وصوير والمراكز التابعة لها. وقد ارتوت الأرض وسالت على إثرها الشعاب.

طقس السعودية

كما نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم من أمطار خفيفة على المهد وبدر ووادي الفرع.
وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.
وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الـ 9 مساءً .
كما هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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