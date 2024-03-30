شكرا لقرائتكم خبر عن الترجمة في الحرمين.. نشر رسالة الإسلام السمحة بـ10 لغات والان نبدء بالتفاصيل

الترجمة في الحرمين

الدمام - شريف احمد - تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة الترجمة لنشر رسالة الإسلام السمحة لإيصالها إلى العالم الإسلامي، وتجسيد الإسلام بمنهجه الأصيل ونشر رسالة الحرمين للعالم أجمع من خلال 10 لغات.وتتضمن الخدمة ترجمة خطبة الجمعة وبثها عبر الموجات الإذاعية ( FM )، وترجمة الكتب والمطويات باللغات المعتمدة، وترجمة اللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية، وإهداء المصاحف المترجمة، وترجمة الدروس العلمية والشرعية وبثها عبر منصة منارة الحرمين الإلكترونية، وخدمة الرد على الاستفسارات وتقديم الإرشاد المكاني بالغات في المصليات والكاونترات.وتزويد المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام بروابط رموز الاستجابة السريعة "الباركودات" للخرائط التفاعلية، وروابط مبادرة "بلغتكم" للاستماع بالسماعات المصاحبة ترجمة الخطب على مدار العام.وحددت الهيئة عدد من المواقع لتقديم الخدمة وهي كاونتر باب الملك فهد -رحمه الله- وكافة المصليات من خلال فترتين صباحية من الساعة 10:00 ص حتى 02:00 م ومسائية من الساعة 04:00 م حتى 09:00 م.