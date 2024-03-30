شكرا لمتابعة خبر عن تجربة فريدة.. رحلة عبر ثقافات وحضارات أجنبية في السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تواصل هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية تقديم محتوى إبداعي مُتنوع يلبي احتياجات جميع أفراد العائلة، وذلك من خلال باقة من البرامج المتنوعة التي تُعرض على مختلف قنواتها. ومن بين هذه البرامج، برنامج “تجربة فريدة” الذي يُقدم تجارب إنسانية مُلهمة لشخصيات أجنبية تعيش في المملكة العربية السعودية.

يُعد برنامج “تجربة فريدة” برنامجًا اجتماعيًا فريدًا من نوعه يُقدم محتوى مُلهمًا يُثري المشهد البرامجي الرمضاني.

رحلة عبر تجارب أجنبية مميزة

يعرض البرنامج تجارب لشخصيات أجنبية من جنسيات مختلفة تعيش في المملكة العربية السعودية، حيث يروي الأجانب المقيمون تفاصيل معيشتهم اليومية وأبرز ملامح حياتهم في السعودية، ويتحدثون عن انطباعاتهم عن المملكة وشعبها، وعن أبرز النشاطات التي يمارسونها أثناء إقامتهم، وفرص العمل المتاحة.

نظرة شاملة على بيئة العمل في السعودية

لا يقتصر البرنامج على عرض جوانب الحياة اليومية فقط، بل يستعرض أيضًا جوانب من أعمال الأجانب المقيمين في المملكة، مع تسليط الضوء على ملامح بيئة العمل السعودية.

وستحفز قصص تجربة فريدة مكامن الإبداع في الشباب، لما تقدم من صورة مختلفة من القدرة على جاوز التحديات وتحويلها إلى فرص مقيدة للمجتمع ككل، فضلا عن تحقيق أهداف منشودة يحاول بعض الشباب ريمها في مخيلتهم وأحلامهم ومشاريع المستقبلية.

رحلة ثقافية مميزة

من خلال متابعة حلقات البرنامج، نتعرف أكثر على الحياة داخل السعودية من منظور الأجانب المقيمين، ما يعطينا نظرة شاملة على مميزات المعيشة داخل المملكة، وثقافتها، وتنوعها، وفرص العمل المتاحة فيها.

كما يُمثل برنامج “تجربة فريدة” جسرًا ثقافيًا بين المملكة العربية السعودية والعالم، حيث يُعزز التبادل الثقافي ويُقدم صورة إيجابية عن المملكة وشعبها.

تجربة فريدة تُثري المشهد البرامجي الرمضاني

يُعد برنامج “تجربة فريدة” إضافة مميزة للمشهد البرامجي الرمضاني، حيث يُقدم محتوى فريدًا من نوعه يُسلط الضوء على تجارب إنسانية مُلهمة تُثري المعرفة وتُعزز التبادل الثقافي بين المملكة العربية السعودية والعالم.

يشار إلى أن هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، سعت التمسك بمنهج الالتزام بمعايير عالية الدقة في اختيار البرامج المعنية، بما يناسب ثقافة وذوق العائلة والأفراد والمجتمع ككل، حيث تسعى جاهدة في أن يتسم المحتوى بالثراء وأن يحقق الرسالة السامية الموجهة بهذا الصدد.