شكرا لمتابعة خبر عن أسرة المالكي تعد سفرة وفاء لشهداء الوطن.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفذت أسرة حسن المالكي بمحافظة الدائر بني مالك بمنطقة جيزان سفرة إفطار صائم بنية شهداء الوطن وفاءً لهؤلاء الأبطال الذين ضحو بأرواحهم في سبيل الدين والوطن.

وإفطار صائم من أفضل المشروعات التي تحمل النية الصادقة في البحث عن الأجر ومرضاة الله في شهر رمضان المبارك.

ومن مبدأ الحديث الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم :(( من فطر صائمآ كان له مثل أجره غير انه لا ينقص من أجر الصائم شيئا )).

وإفطار الصائم من الجود والذي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والهدف من هذه المبادرة الوفاء لأبطال الذين ضحو بأرواحهم من أجل الدين والمليك والوطن.

وإحياء سنة إفطار صائم ونشر التراحم والمودة بين المسلمين نسأل الله العلي العظيم في هذه الأيام والليالي المباركة، وأن يتقبل منا ما قدمناه وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة.