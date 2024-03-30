شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار غزيرة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت منطقة الباحة والمحافظات التابعة لها، جريان عدد من الأودية والشعاب عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها اليوم المنطقة، صاحبها انخفاض درجات الحرارة، وما زالت الأمطار مستمرة حتى الآن والسحب الركامية تغطي السماء.

وجذبت الأجواء العديد من عشاق التصوير لتوثيق جريان المياه وانحدارها من بعض المناطق المرتفعة والصخرية على شكل شلالات، والمشاهد الطبيعية على خلفية زخات المطر الغزيرة والسحب. طقس السعودية كشف المركز الوطني للأرصاد تفاصيل حالة الطقس على مناطق المملكة اليوم السبت.

وأشار إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول على أجزاء من عدة مناطق.

وتشمل تلك المناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتمتد إلى أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

