عنيزة تستضيف الإعلاميين لمناقشة "الإعلام ورؤية 2030"

نظمت جمعية الإعلام والعلاقات العامة بمحافظة عنيزة (مراسم)، الخميس، بحضور نخبة من إعلاميي منطقة القصيم، تحت لقاء بعنوان " ليلة مراسم الرمضانية" جلسة حوارية بعنوان "الإعلام ورؤية 2030"، تحت رعاية محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم.

وتضمنت الأمسية جلسة حوارية بعنوان الإعلام ورية 2030، بحضور خالد السليمان و الدكتور سعود المصيبح وعبدالله الشهري وأدار الجلسة زيد المعدي، والتي تناولت كيفية إبراز الجهود الإعلامية في منطقة القصيم، والعمل على توحيد الجهود وتعزيز التواصل مع القطاعات الحكومية والقطاع الثالث، وتطرقت إلى ضرورة بناء قاعدة بيانات لمسؤولي الإعلام والعلاقات العامة بالمنطقة بما يدعم من حضورهم إعلاميًا، وبما يتوافق مع توجهات القيادة ورؤية المملكة 2030، واشارت لدعم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، في دعم المبادرات والجهود الإعلامية والتي كان لها أثراً إيجابيًا في تحفيز المنظومة الإعلامية في المنطقة .

كما شهدت الجلسة مبادرة لدعم المواهب الإعلامية الواعدة في مبادرة سنوية لتمكين المواهب الإعلامية، وعرضا مرئيا عن أعمال جمعية مراسم.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مراسم عبدالعزيز الخشيبان على أهمية دور الاعلام بما يخدم منطقة القصيم واهتمام سمو أمير منطقة القصيم بالجانب الإعلامي ومنحه جل إهتمامه في مبادراته النوعية وجلسات سموه الثرية وتوج ذلك بجائزة خاصة لصناعة المحتوى الرقمي، كما تضمنت ليلة مراسم الرمضانية على جلسة حوارية بعنوان "الإعلام ورؤية 2030" شارك فيها عدد من الإعلاميين ناقشت الجلسة الحوارية دعم سمو أمير منطقة القصيم في دعم المبادرات والجهود الإعلامية والتي كان لها أثراً إيجابيًا في تحفيز المنظومة الإعلامية في المنطقة .. واستعرض فيها التطور السريع في مجال الإعلام في ظل رؤية السعودية 2030 م ..بقيادة معالي وزير الأعلام في تحوَّل الإعلام السعودي إلى مؤسسة عصرية تواكب التغييرات المتسارعة لتعزيز الوعي والثقافة لدى المواطنين والمقيمين في المملكة.

يذكر بأن اللقاء الذى حظي بحضور كبير من الاسرة الإعلامية بالقصيم وهدف إلى إبراز الجهود الإعلامية في منطقة القصيم، والعمل على توحيد جهودها لخدمة المنطقة، ولتعزيز التواصل مع القطاعات الحكومية والقطاع الثالث ( القطاع غير الربحي) كافة في منطقة القصيم،