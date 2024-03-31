شكرا لمتابعة خبر عن بيت الشباب بمكة يختتم برنامج الليالي الرمضانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحت إشراف وزاره الرياضة اقام بيت الشباب بمكة المكرمة “برنامج الليالي الرمضانية” والذي استمر لمدة أربعة أيام من تاريخ ١٤ رمضان إلى ١٨ رمضان متتالية حيث تخلل البرنامج مسابقات وتحديات وتصفيات في عدد من الانشطة والالعاب والتي شارك فيها جميع الفئات العمرية .

وقد كان يوم الخميس الموافق ١٨ رمضان هو اليوم الختامي للبرنامج حيث بادر بيت الشباب وبتعاون مع نادي عشاق الشوامخ بتوجيه دعوة لدار رعاية المسنين بمكة لحضور الافطار الجماعي حيث حضر من دار رعاية المسنين مجموعة من كبار السن وعدد من طاقم الدار .كما حضر هذا الافطار بعض أعيان البلد وفي مقدمتهم عمدة حي الشرائع الشرقية صلاح الرويس .

وقد ذكر مدير بيت الشباب بمكة الاستاذ / سامي الناشري شكره وتقديره لفرع دار رعاية المسنين بمكة لتلبية الدعوة كما شكر نادي عشاق الشوامخ وفريق قامات والصحف الإعلامية والقنوات الفضائية والسنابيين . وقد كانت صحيفة صدى حاضرة ومشاركة في تغطية هذا الحفل .

وفي نهاية البرنامج تم توزيع الهدايا والشهادات لكبار السن من دار رعاية المسنين وعلى الفائزين في الأنشطة الرياضية. وعلى الفرق الرياضية المشاركة .