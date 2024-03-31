44 ألف حجز بمنصة نسك حج خلال 5 أيام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي عدد الحجوزات التي حققتها منصة «نسك حج» لخدمة الحجاج من أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا وبعض دول آسيا وأفريقيا هذا العام 1445، 44,450 حجزا، وذلك خلال 5 أيام إجمالي مدة الحجوزات الفعلية، في حين بلغ عدد الحجاج 43,064 حاجا، كما وصل عدد المرشدين في المنصة 1,386 مرشدا، في المقابل حددت وزارة الحج والعمرة الموعد النهائي لاسترداد المبالغ عند الإلغاء 30 مارس الحالي. فيما أشارت المنصة إلى أن هناك اعتبارات إضافية تؤثر على عملية اختيار وتمييز باقات الحج، حيث يعد اختيار المخيم المناسب أمرا أساسيا للحجاج خلال فترة إقامتهم في منى لضمان تجربة حج ميسرة تتناسب مع تفضيلاتهم وأهدافهم، وحددت مخيمين بمشعر منى يمكن للحاج الاختيار بينهما. مخيم مجر الكبش يتميز بقربه من جسر الجمرات، حيث يبعد بما بين 300 إلى 700 متر فقط.

يسهل هذا الموقع المميز مناسك رمي الجمرات، مما يتيح للحجاج أداء هذه الشعيرة بسهولة ويسر.

طاقة استيعابية تصل إلى نحو 5,000 حاج.

تقديم أعلى مستوى من الخدمة، مما يضمن إقامة مريحة في منى.

مخيم المعيصم يقع على بعد 4 كلم من جسر الجمرات.

يقدم جميع وسائل الراحة اللازمة لضمان إقامة هانئة للحجاج.

طاقته الاستيعابية تصل إلى 30,000 حاج، مما يضمن تجربة حج جيدة ومرضية.

إحصائيات منصة نسك حج خلال هذا العام: 31 % نسبة الزيادة في المقاعد الإضافية.

31,846 عدد مقاعد طيران المجموعات.

11,218 عدد مقاعد الطيران المخصصة.

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