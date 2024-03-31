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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يتم تطهير المسجد الحرام 10 مرات يوميا بالعشر الأواخر، كثفت الجهات العاملة في خدمة قاصدي البيت العتيق استعداداتها وخططها التي أعدتها للعشر الأواخر من رمضان، بتوفير أفضل الخدمات للمصلين والمعتمرين، حيث تشهد مكة المكرمة خلال هذه الأيام كثافة كبيرة من المعتمرين والمصلين من داخل المملكة وخارجها، لأداء مناسك العمرة وصلاة التراويح والتهجد بالمسجد الحرام.

من جانبها، رفعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيتها لهذه الأيام المباركة، إذ جندت آلافا من القوى البشرية من موظفين وموظفات، من المؤهلين علميا وعمليا للمراقبة ومتابعة سير العمل، وتوفير الأعداد الكافية من عمال وعاملات النظافة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمصلين والمعتمرين والزائرين، في المطاف والمسعى والسطح والقبو والتوسعة السعودية، وسائر أدوار البيت العتيق وساحاته.

وفي هذا المجال، تم تزويد المسجد الحرام بفرش جديد يتجاوز عدده 25 ألف سجادة في جميع مصليات المسجد الحرام وساحاته، كما يتوافر 50 موقعا للوضوء داخل المسجد الحرام، و3000 دورة مياه في الساحات، ووفرت الهيئة 15 ألف حافظة زمزم، و150 مشربية موزعة داخل البيت العتيق.

كما تقوم الهيئة بغسل المسجد الحرام وتطهيره 10 مرات يوميا، بعدد من العاملين يصل إلى 4000 عامل داخل المسجد الحرام، بإشراف 400 مشرف على مدار 24 ساعة، إضافة إلى تعطير الأجواء بما يقارب 3000 لتر من المعطرات ذات الجودة المخصصة.

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