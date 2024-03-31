شكرا لقرائتكم خبر ضبط 21,537 مخالفا وإحالة 54,169 لبعثاتهم الدبلوماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت وزارة الداخلية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة، أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
نتائج الحملات
- 21,537 إجمالي المخالفين
- 14,610 مخالفين لنظام الإقامة
- 4457 مخالفا لنظام أمن الحدود
- 2470 مخالفا لنظام العمل
- 966 حاولوا الدخول بطرق غير نظامية
- 38 % يمنيون
- 59 % إثيوبيون
- 9 % جنسيات أخرى
- 85 حاولوا الخروج بطريقة غير نظامية
- 9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 21,537 مخالفا وإحالة 54,169 لبعثاتهم الدبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.