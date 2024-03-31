شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطنين تجاوزا حرم الحدود بعرعر وبحوزتهما "الكمأ" والان نبدء بالتفاصيل

نظام أمن الحدود في السعودية

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الدمام - شريف احمد - أعلنت دوريات حرس الحدود البرية بمنطقة الحدود الشمالية القبض على مواطنين تجاوزا حرم الحدود بمحافظة عرعر.وبينت أنه كان بحوزتهما نبات الكمأ (الفقع)، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما.وشدد حرس الحدود أن كل من يتجاوز اللوحات التحذيرية باتجاه منطقة الحدود البرية المحظورة سيعرض نفسه للعقوبات.وبينت أن العقوبات نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بالسجن لمدة تصل إلى 30 شهرًا أو غرامة مالية تصل إلى 25,000 ريال أو بهما معًا.