البرد يدخل نجران في الإنذار الأحمر

وشهدت العديد من المواقع شرق وشمال نجران كميات كبيرة من الثلوج التي وصل ارتفاعها من متر إلى ثلاثة أمتار متشكلة على هيئة تجمعات ومرتفعات وكهوف مع غطاء كامل لرمال الصحاري القريبة، ورفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار إلى الأحمر وحذر من سلك العديد من الطرق وقطع الأودية التي تشهد جريانا للسيول ما بين مرتفعة ومتوسطة وعدم المجازفة والمغامرة واتباع النصائح وإرشادات الجهات المسؤولة.
وتواصل السبت هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة وجريان للسيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.
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