البرد يدخل نجران في الإنذار الأحمر

تواصلت الأمطار الغزيرة وتساقط البرد بكثافة على المناطق والمحافظات الشرقية لمنطقة نجران، مع كثافة جريان السيول بالأودية والشعاب المؤدية لصحراء الربع الخالي، وعمت كل من يدمة وبدر الجنوب وثار وخباش وحبونا والخالدة والمواقع الرملية المجاورة رياح شديدة السرعة وانعدام للرؤية الأفقية وتساقط للبرد والصواعق الرعدية في معظم الأماكن والطرق السريعة والمناطق المفتوحة كما امتلأت العديد من السدود بالمياه ومن أهمها سد قطن.

وشهدت العديد من المواقع شرق وشمال نجران كميات كبيرة من الثلوج التي وصل ارتفاعها من متر إلى ثلاثة أمتار متشكلة على هيئة تجمعات ومرتفعات وكهوف مع غطاء كامل لرمال الصحاري القريبة، ورفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار إلى الأحمر وحذر من سلك العديد من الطرق وقطع الأودية التي تشهد جريانا للسيول ما بين مرتفعة ومتوسطة وعدم المجازفة والمغامرة واتباع النصائح وإرشادات الجهات المسؤولة.

وتواصل السبت هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة وجريان للسيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.