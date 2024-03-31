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مدير الدفاع المدني يتابع تنفيذ خطة الطوارئ بمكة والمدينة

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واس - مكة المكرمة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تابع مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1445هـ.
وتفقد مدير عام الدفاع المدني المكلف، أعمال اجتماع لجنة الدفاع المدني الفورية بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة.

تحقيق أعلى درجات السلامة

وشدد اللواء الفرج على ضرورة تعزيز السلامة الوقائية لتحقيق أعلى درجات السلامة، والعمل ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة لخدمة الزوار والمعتمرين.

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كانت أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني تكثيفها أعمال تسيير دوريات السلامة في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال العشر الأواخر من رمضان.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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