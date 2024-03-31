شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الدفاع المدني يتابع تنفيذ خطة الطوارئ بمكة والمدينة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تابع مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1445هـ.
وتفقد مدير عام الدفاع المدني المكلف، أعمال اجتماع لجنة الدفاع المدني الفورية بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة.
كانت أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني تكثيفها أعمال تسيير دوريات السلامة في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال العشر الأواخر من رمضان.
وتفقد مدير عام الدفاع المدني المكلف، أعمال اجتماع لجنة الدفاع المدني الفورية بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة.
تحقيق أعلى درجات السلامةوشدد اللواء الفرج على ضرورة تعزيز السلامة الوقائية لتحقيق أعلى درجات السلامة، والعمل ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة لخدمة الزوار والمعتمرين.
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