غدًا.. "النقل" تطلق المرحلة الأولى من قرار تنظيم العمل بتطبيقات توصيل الطلبات

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بنود القرار

الدمام - شريف احمد - تطلق الهيئة العامة للنقل، غدًا الاثنين، المرحلة الأولى من قرار قصر العمل على السعوديين، وإلزام غير السعوديين بالعمل في تطبيقات توصيل الطلبات المرخصة.وفي وقت سابق، كشفت هيئة النقل اشتراطات وضوابط وتنظيمات جديدة لنشاط توصيل الطلبات وذلك لضبط وحوكمة القطاع.كما يستهدف قرار قصر العمل على السعوديين وإلزام غير السعوديين بالعمل في تطبيقات التوصيل المرخصة، أيضا رفع كفاءة عمل السائقين والخدمات المقدمة، فضلا عن زيادة مستوى الأمان والموثوقية.ويلزم القرار غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف، فقط تدريجيًا خلال 14 شهرًا، واستمرار عمل المواطنين في النشاط، واعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين بالنشاط، وإلزام التطبيقات بتفعيل خاصية التحقق من الوجه للتحقق من هوية السائقين، وتحديد اشتراطات وضوابط استخدام الدرجات النارية بالتنسيق منع المرور السعودي، والسماح بالإعلانات على سيارات النقل النقل الخفيف.