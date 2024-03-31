شكرا لقرائتكم خبر عن صور| "الإحصاء": 350 ألف مطلقة بالمملكة.. ودعوة إلى الإصلاح الأسري وتجنب الخلع والان نبدء بالتفاصيل



ووفقاً للإحصائيات، فإن هذا الرقم يُترجم إلى 168 حالة طلاق يومياً، بواقع 7 حالات طلاق في كل ساعة، وبمعدل يفوق الحالة الواحدة كل 10 دقائق. زيادة حالات الطلاق مؤشر غير صحي وعبّر مدير عام جمعية التنمية الأسرية بالأحساء، الدكتور خالد الحليبي، عن قلقه من ظاهرة الخلع، مؤكداً ان وجودها يُعدّ مؤشراً مقلقاً. داعيا النساء إلى عدم التسرع في طلب الخلع، مشيراً إلى أنّه حق شرعي وقانوني لهنّ، لكن يجب عدم الاستعجال في اتخاذه.



وقال إن وصول عدد النساء المطلقات في

وقال: إن الرقم المذكور في التقرير يعدّ رقمًا مرتفعًا وبحاجة إلى الدراسة المعمقة من قبل المختصّين في الجامعات من الناحية النفسية والاجتماعية؛ لمعرفة الأسباب وإيجاد الحلول العلمية لعلاج هذه المشكلة، وتفادي بلوغ حالات الطلاق إلى أرقام فلكية مخيفة. جهود الحد من ظاهرة الطلاق وأشار إلى أنّ جمعية التنمية الأسرية تعمل بالتعاون مع مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية للحدّ من هذه الظاهرة، من خلال دليل يسمى ”دليل التخييب ودور المرشد الأسري“.

كما أشار إلى تنظيم ملتقى على مستوى المملكة حضره 280 مرشداً ومرشدة، بالإضافة إلى برنامج ”ما بعد الأربعين أو أزمة منتصف العمر“ الذي يعالج هذه القضية مباشرة.

وأكد الحليبي أنّ هناك باباً مفتوحاً للصلح والإرشاد لكل امرأة تعاني مع زوجها، داعياً إلى محاولة إصلاح ذات البين قبل اللجوء إلى الخلع.

وشدد على أنّ العديد من الحالات تتغير بشكل كامل بعد جلسات إرشادية، حيث يُدرك الزوج دوره الحقيقي في الحياة الزوجية.

وختم الحليبي بالتأكيد على أنّ جمعية التنمية الأسرية تسعى جاهدة لتقديم كافة الخدمات التي تُساعد في استقرار الأسرة وحماية المجتمع من الظواهر السلبية. الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائيات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات الطلاق في المملكة خلال عام 2023، حيث وصلت أعداد المطلقات أكثر من 350 ألف امرأة.ووفقاً للإحصائيات، فإن هذا الرقم يُترجم إلى 168 حالة طلاق يومياً، بواقع 7 حالات طلاق في كل ساعة، وبمعدل يفوق الحالة الواحدة كل 10 دقائق.وعبّر مدير عام جمعية التنمية الأسرية بالأحساء، الدكتور خالد الحليبي، عن قلقه من ظاهرة الخلع، مؤكداً ان وجودها يُعدّ مؤشراً مقلقاً. داعيا النساء إلى عدم التسرع في طلب الخلع، مشيراً إلى أنّه حق شرعي وقانوني لهنّ، لكن يجب عدم الاستعجال في اتخاذه.وقال إن وصول عدد النساء المطلقات في السعودية لـ350 ألف سيدة في تقرير هيئة الإحصاء، يعتبر مؤشرًا غيرَ صحي.وقال: إن الرقم المذكور في التقرير يعدّ رقمًا مرتفعًا وبحاجة إلى الدراسة المعمقة من قبل المختصّين في الجامعات من الناحية النفسية والاجتماعية؛ لمعرفة الأسباب وإيجاد الحلول العلمية لعلاج هذه المشكلة، وتفادي بلوغ حالات الطلاق إلى أرقام فلكية مخيفة.وأشار إلى أنّ جمعية التنمية الأسرية تعمل بالتعاون مع مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية للحدّ من هذه الظاهرة، من خلال دليل يسمى ”دليل التخييب ودور المرشد الأسري“.كما أشار إلى تنظيم ملتقى على مستوى المملكة حضره 280 مرشداً ومرشدة، بالإضافة إلى برنامج ”ما بعد الأربعين أو أزمة منتصف العمر“ الذي يعالج هذه القضية مباشرة.وأكد الحليبي أنّ هناك باباً مفتوحاً للصلح والإرشاد لكل امرأة تعاني مع زوجها، داعياً إلى محاولة إصلاح ذات البين قبل اللجوء إلى الخلع.وشدد على أنّ العديد من الحالات تتغير بشكل كامل بعد جلسات إرشادية، حيث يُدرك الزوج دوره الحقيقي في الحياة الزوجية.وختم الحليبي بالتأكيد على أنّ جمعية التنمية الأسرية تسعى جاهدة لتقديم كافة الخدمات التي تُساعد في استقرار الأسرة وحماية المجتمع من الظواهر السلبية.