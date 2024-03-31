شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من آبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
تسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، نائب رئيس وزراء إثيوبيا تيميسغن تيرونه.
حضر الاستقبال، وزير خارجية جمهورية إثيوبيا تايي أسقسلاسي، ونائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا الدكتور فهد الحميداني، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.
تسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، نائب رئيس وزراء إثيوبيا تيميسغن تيرونه.
تعزيز التعاونوجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال، وزير خارجية جمهورية إثيوبيا تايي أسقسلاسي، ونائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا الدكتور فهد الحميداني، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.