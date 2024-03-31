شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج الفائزين بمسابقة القرآن الكريم في جمعية "إنسان" والان نبدء بالتفاصيل

تكريم الفائزين

الدمام - شريف احمد - توجت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" الفائزين في مسابقة القرآن الكريم ، وذلك خلال حفل نظمته في نادي إنسان الاجتماعي.وحضر الحفل المدير العام محمد بن سعد المحارب ، ومدير إدارة التقنية و المدير المكلف للموارد البشرية بجمعية مكنون الدكتور عبدالمجيد الوعلان، والفائزين من أبناء جمعية إنسان.وأوضح المدير العام، أن مسابقة القرآن الكريم ضمن البرامج الدينية بالجمعية حيث تسعى من خلال هذه المسابقة لتحقيق أحد أهدافها وهو غرس مبادئ الدين الحنيف في نفوس الأيتام ، وتعزيز الوازع الديني لديهم، وترسيخ القيم الدينية والسلوك والجانب الإيماني في نفوسهم، وتعظيماً لكتاب.وأضاف المحارب، أن الجمعية أطلقت مسابقة القرآن الكريم في شهر القرآن في جميع فروع بالعاصمة الرياض والمحافظات، وبلغ عدد المشاركين في المسابقة أكثر من 500 متسابق ومتسابقة.واشتملت المسابقة على 3 مستويات لكل مستوى ثلاثة فائزين، وبالشراكة مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم، حيث تم تحديد ثلاثة فائزين من كل مستوى، من خلال التصفيات الأولية والنهائية عن طريق محكمين ذوي خبرة في تعليم القرآن الكريم.وأشار إلى أن هذه المسابقة تأتي ضمن اتفاقية مع جمعية مكنون لإقامة برنامج قرآني حضوري وعن "بُعد" عبر تطبيق قرآن مباشر، يشمل حلقات قرآنية وبرنامجًا تحفيزيًا لأبناء وفتيات إنسان، ودورات في طريقة الحفظ والتجويد، حيث قامت جمعية مكنون بوضع منهج محدد للحلقات، وإتاحة استخدام تطبيق قرآن مباشر للأبناء.وكُرِم في نهاية الحفل الفائزين في مسابقة القرآن الكريم، إلى جانب تكريم كشافة إنسان المشاركين بخدمة ضيوف الرحمن لأكثر من عشر سنوات متتالية، وحرصًا من الجمعية على تطوير الكشافة فقد حصل 18 جوالاً من كشافة إنسان على شهادة اجتياز (الدراسة الأولية للشارة الخشبية)، كما تم تكريم عدد من الإعلاميين ممن شاركوا بالتغطية التطوعية للحفل.