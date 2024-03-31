شكرا لمتابعة خبر عن سيارة تقتحم محطة وقود وتصعد فوق مركبة أخرى بالرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت منطقة الرياض حادث تسبب في تضرر محطة وقود وسياراتين إحدهما كانت تقف في المكان المخصص للغسيل.

وأظهر مقطع فيديو متداول سيارة بعدما اقتحمت محطة وقود واصطدمت بسيارة واقتلعت ماكينة التعبئة.

وتسببت قوة الاصطدام في جعل السيارة تصعد فوق سيارة أخرى كانت واقفة في مكان الغسيل، وسط دهشة من قبل المتواجدين في المكان.

وهرع بعض العاملين في المحطة لاستدعاء آخرين لمعاونتهم، واتخاذ ما يلزم تجاه الحادث، فيما ذهب آخرون لتفقد الأضرار التي لحقت بالسيارات ومعدات المحطة.