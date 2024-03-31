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نائب وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع السفير الأمريكي

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف الجوانب، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية.

نائب وزير الخارجية

كما استقبل نائب وزير الخارجية، اليوم، سفير تركمانستان لدى المملكة أوراز تشاريف.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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