شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع السفير الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف الجوانب، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية. نائب وزير الخارجية كما استقبل نائب وزير الخارجية، اليوم، سفير تركمانستان لدى المملكة أوراز تشاريف.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.