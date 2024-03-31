توجيهات من وزير الشؤون الإسلامية بشإن إقامة صلاة عيد الفطر

وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كافة فروع الوزارة بمناطق المملكة بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٥هـ، في جميع مصليات الأعياد، وكذلك في جميع الجوامع عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والجوامع التي لا يقصدها المصلون في صلاة العيد في بعض المراكز والهجر لاكتفائهم بمصلى العيد لديهم. التوجيهات: الإعداد المبكر لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في مصليات الأعياد والجوامع.

تهيئة مصليات الأعياد والجوامع بكافة الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل.

تحديد وقت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى في جميع مناطق المملكة.

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