تهيئة 11 موقعا لمركبات المعتمرين والزوار بمكة

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وأوضح «المرور» أنه تم تخصيص 6 نقاط مواقف بجانب العاصمة المقدسة، هي: موقف الجمرات وموقف دقم الوبر وموقف الأمير متعب وموقف كدي وموقف الزاهر وموقف الرصيفة، و5 نقاط في مداخل مكة المكرمة، وهي: موقف الشرائع وموقف الليث وموقف جدة السريع وموقف الهدا وموقف النورية.
وكانت قوات أمن العمرة أطلقت مطلع رمضان الدليل الإرشادي، الذي يوضح تنظيم دخول المركبات ونقل المعتمرين والزوار، عبر خرائط تفاعلية تسهل على المعتمرين والزائرين اختيار المواقف والطرق المناسبة، واستخدام وسائل النقل العام والترددي للوصول إلى الحرم المكي الشريف.
جهود إدارة المرور:
تهيئة 11 موقعا لمركبات المعتمرين والزوار.
6 نقاط بالعاصمة المقدسة، هي:
موقف الجمرات.
موقف دقم الوبر.
موقف الأمير متعب.
موقف كدي.
موقف الزاهر.
موقف الرصيفة.
5 نقاط في مداخل مكة، وهي:
موقف الشرائع.
موقف الليث.
موقف جدة السريع.
موقف الهدا.
موقف النورية.
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