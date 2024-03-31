رفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة في مكة والمدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الاحد - 31 مارس 2024 Sun - 31 Mar 2024



مكة - مكة المكرمة، المدينة المنورة

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