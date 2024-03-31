شكرا لقرائتكم خبر 358 ألف ساعة تطوعية اجتماعية بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية والتطوعية، أعمالها خلال الفترة من غرة رمضان حتى نهاية النصف الأول من الشهر، إذ بلغ عدد الفرص التطوعية الاجتماعية الإنسانية 49 فرصة تطوعية، بمشاركة 28 جهة مشاركة و3355 متطوعا ومتطوعة، بإجمالي 358.071 ساعة. كما استفاد من خدمات التنقل 133,712 زائرا في عموم المسجد النبوي.

كانت هذه تفاصيل خبر 358 ألف ساعة تطوعية اجتماعية بالمسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.