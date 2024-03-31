شكرا لقرائتكم خبر أمطار متفاوتة على 9 مناطق.. وعسير الأعلى كمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت مناطق المملكة المختلفة هطول كميات كبيرة من الأمطار، تفاوتت بين الغزيرة، والمتوسطة، والخفيفة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ورصدت محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي هطول أمطار في 9 مناطق، تصدرتها منطقة عسير بتسجيل 80.06 ملم في بني عمرو بالنماص كأعلى كمية هطول، و62.7 ملم في النماص، و41.2 ملم في منصبة ببيشة، و35.4 في شعب أحمد بالمجاردة، و33.8 في تنومة.

تلتها منطقة الباحة بتسجيل 78.8 ملم في سد العقيق بالعقيق، و66.4 ملم في العقيق، و55.0 في مطار الملك سعود بالعقيق، و16.2 في بلجرشي.

ووفقا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، رصدت 51 محطة رصد، هطول أمطار خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح السبت، حتى الساعة التاسعة صباح الأحد، في كل من (الرياض، مكة المكرمة، القصيم، عسير، حائل، الحدود الشمالية، نجران، الباحة، والجوف).

كميات الأمطار بالمناطق:

منطقة الرياض 7.7 ملم

مكة المكرمة 13.6 ملم

منطقة القصيم 1.8 ملم

منطقة حائل 8.4 ملم

الحدود الشمالية 4.0 ملم

منطقة نجران 2.6

منطقة الجوف 1.6