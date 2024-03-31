ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء إثيوبيا

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تسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض أمس نائب رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية تيميسغن تيرونه.
وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال وزير خارجية جمهورية إثيوبيا تايي أسقسلاسي، ونائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا الدكتور فهد الحميداني، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.
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