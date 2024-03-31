كاوست تتوج مسيرة البحث والابتكار بـ12 مركز أبحاث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توجت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» مسيرتها مع البحث العلمي والابتكار بـ12 مركز أبحاث تخدم أهدافها الاستراتيجية، لمواكبة رؤية المملكة 2030 في النهوض بالعلوم والتقنية، ومعالجة الأوليات الوطنية، والإسهام في تنويع الاقتصاد في المملكة، مع حرصها على ترسيخ ثقافة التميز الأكاديمي والبحثي، وإيجاد بيئة تعزز التنمية الاقتصادية، إذ تتعامل الجامعة مع أكثر من 100 دولة حول العالم، وتضم الجامعة 7000 شخص من مختلف شرائح المجتمع من طلاب وباحثين وموظفين وطلاب مدارس تعليم عام.

وتعمل «كاوست» على متابعة وتطوير المعرفة العلمية وتعميمها على أوسع نطاق، وتطبيقها بالشكل الأمثل، والحرص على تعزيز رفاهية المجتمع، مع التركيز بصورة خاصة على 4 مجالات استراتيجية ذات أهمية عالمية: الغذاء، والماء، والطاقة، والبيئة، إذ تمكنت عبر كلياتها ومراكزها البحثية المعروفة على مستوى العالم، من تطوير العلوم والتقنية وتوظيفها للأبحاث المميزة والتعاونية ودمجها في التعليم الجامعي، محفزة الابتكارات ونشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية والعالم أجمع، باعتبارها منارة للمعرفة والتعليم التقني والعلمي والبحثي.

وتستحوذ الجامعة على 105 براءات اختراع مسجلة، و578 براءة اختراع قيد التسجيل، و708 اختراعات مفصح عنها، و35 شركة ناشئة، و15 اتفاقية ترخيص، ولديها مختبرات ومرافق أساسية في مقدمتها مختبر الكيمياء التحليلية، ومختبر العلوم الحيوية، ومختبر الموارد الساحلية والبحرية، والمختبر الرئيس للمستنبتات الزجاجية، والمختبر المركزي للتصوير والتوصيف، والمختبر الرئيس لتصنيع النانو، والمختبر الرئيس للحوسبة الفائقة، ومختبر التصوير العلمي، والورش المركزية.

أعداد خريجي كاوست منذ تأسيسها: