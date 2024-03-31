كاوست تتوج مسيرة البحث والابتكار بـ12 مركز أبحاث

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وتعمل «كاوست» على متابعة وتطوير المعرفة العلمية وتعميمها على أوسع نطاق، وتطبيقها بالشكل الأمثل، والحرص على تعزيز رفاهية المجتمع، مع التركيز بصورة خاصة على 4 مجالات استراتيجية ذات أهمية عالمية: الغذاء، والماء، والطاقة، والبيئة، إذ تمكنت عبر كلياتها ومراكزها البحثية المعروفة على مستوى العالم، من تطوير العلوم والتقنية وتوظيفها للأبحاث المميزة والتعاونية ودمجها في التعليم الجامعي، محفزة الابتكارات ونشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية والعالم أجمع، باعتبارها منارة للمعرفة والتعليم التقني والعلمي والبحثي.
وتستحوذ الجامعة على 105 براءات اختراع مسجلة، و578 براءة اختراع قيد التسجيل، و708 اختراعات مفصح عنها، و35 شركة ناشئة، و15 اتفاقية ترخيص، ولديها مختبرات ومرافق أساسية في مقدمتها مختبر الكيمياء التحليلية، ومختبر العلوم الحيوية، ومختبر الموارد الساحلية والبحرية، والمختبر الرئيس للمستنبتات الزجاجية، والمختبر المركزي للتصوير والتوصيف، والمختبر الرئيس لتصنيع النانو، والمختبر الرئيس للحوسبة الفائقة، ومختبر التصوير العلمي، والورش المركزية.
أعداد خريجي كاوست منذ تأسيسها:
- 1500 خريج وخريجة حول العالم.
- 40 % من خريجيها يعملون في المملكة بأعلى 5 قطاعات صناعية.
- الخدمات الاستشارية 4%
- الحوسبة وتقنية المعلومات 8%.
- الهندسة 13%.
- قطاع الطاقة 27%.
- قطاع التعليم 30%.
- 28 شركة أعضاء في برنامج التعاون الصناعي بالجامعة.
- 26 شركة عاملة في مدينة الأبحاث في الحرم الجامعي.
- 70 شركة متعاونة مع الجامعة في مشاريع بحثية.
- تصنف أبحاث كاوست من بين أرقى البحوث بجامعات العالم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.