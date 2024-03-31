شكرا لقرائتكم خبر عن "قريبون".. مكتبة متكاملة واستشارات لتعزيز الصحة النفسية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في بادرة حكومية أطلق المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية في عام 2013، استشارات نفسية وعقلية من خلال تطبيق (قريبون)، بهدف تعزيز الصحة النفسية ورفع الثقافة المجتمعية، وتسهيل الوصول للخدمات المتخصصة، والحصول على استشارات يشرف عليها كادر عمل متخصص.

ويهدف " قريبون " إلى التثقيف والتوعية حول المشكلات النفسية، وكيفية التعامل معها، كما يقدم معلومات عن الصحة النفسية من خلال خدمات المكتبة الرقمية المتكاملة التي تحتوي على أحدث الوسائل والطرق الحديثة، كالمواد النصية، والإنفوجرافيك، والمحتوى المرئي (الفيديو) التثقيفي والتوعوي للفئات العمرية كافة من الرجال والنساء والأطفال.

إضافةً إلى المقالات، والإصدارات العلمية في هذا الشأن، وأيقونة للبحث عن خدمات الصحة النفسية من مستشفيات ومراكز موثوقة في المملكة. استشارات نفسية ويمنح" قريبون " ملفاً خاصاً عند التسجيل، ويحتوي على أيقونة طلب استشارة نفسية مباشرة وهي خدمة تمتاز بنظام سري عالي الجودة , وتضمن أعلى تقنيات حماية للمعلومات.

الأمر الذي يتيح للمستخدم توثيق استشارته النفسية، ليصله الرد خلال فترة وجيزة من الفريق المختص من الأطباء والاختصاصيين والاستشاريين، وهو الفريق المسؤول عن تقديم الخدمات، إلى جانب الاستشارات المفتوحة على واجهة التطبيق طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس.

ويُعد التطبيق بواجهته وصفحاته، مرجعاً علمياً للمختصين والطلاب والأفراد، حيث يوفر كماً علمياً كبيراً باللغة العربية، يُمكن الباحثين في مجال الصحة النفسية على مدار الساعة من الاستفادة منه.

يُذكر أن "تطبيق قريبون" حقق جائزة أفضل خدمة حكومية للهاتف المحمول على مستوى الوطن العربي، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز " استشراف حكومات المستقبل " في الإمارات.

