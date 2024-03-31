شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية 2104 أفراد في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر مدير عام حرس الحدود المكلف اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، قراراً بترقية 2104 أفراد من منسوبي حرس الحدود، بمختلف الرتب العسكرية.

ورفع اللواء الودعاني شكره وجميع منسوبي حرس الحدود لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، مثمنًا توجيهات ومتابعة سموه لأعمال ومهام القطاع.

وهنأ الودعاني الأفراد المترقين، سائلاً المولى - عز وجل - لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

