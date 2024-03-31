أمير الرياض يُكرم المواطن العنزي منقذ طفل الخرج.. والأخير يحصل على هدايا قيمة -صور

كُرم المواطن عبدالله بن مدلول العنزي، الذي قام بعمل بطولي في إبعاد خطر المركبات عن الاصطدام بطفل في محافظة الخرج، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة. وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن شكره وتقديره للمواطن عبدالله العنزي على شجاعته وتصرفه البطولي، وأشاد بمواقفهم المشرفة لشباب الوطن. كما أكد أن تنظيم هذا الاستقبال تم بمبادرة من سمو نائب أمير منطقة الرياض وتنسيق مع سمو محافظ الخرج.

حضر الاستقبال أيضًا الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، محافظ الخرج. وتم تقديم عدة هدايا للمواطن عبدالله العنزي، بما في ذلك سيارات ومبالغ مالية ومجوهرات. وقدم الأمير الوليد بن طلال سيارة ومبلغًا ماليًا للعنزي، بالإضافة إلى هدايا أخرى من مؤسستين تشمل سيارتين. وتم تقديم مبالغ مالية وإصلاح المركبتين المتضررتين وتأمين شامل للسيارات وتكفل بالبنزين لمدة عام. كما تم تكريم العنزي وأم الطفل بمجوهرات.

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