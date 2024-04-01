تصادم مركبة بمحطة وقود بالرياض.. والمرور يكشف السبب

باشرت الإدارة العامة للمرور حادث تصادم مركبة بمحطة وقود بمنطقة الرياض، نتج عن عدم ترك مسافة أمان بين المركبات. واصطدمت مركبة بأخرى لعدم ترك مسافة أمان.

وانحرفت المركبة الأولى باتجاه محطة وقود. وأسفر الحادث عن أضرار مادية دون إصابات. تم استكمال الإجراءات النظامية من قبل الإدارة العامة للمرور.

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