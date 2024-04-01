باشرت الإدارة العامة للمرور حادث تصادم مركبة بمحطة وقود بمنطقة الرياض، نتج عن عدم ترك مسافة أمان بين المركبات. واصطدمت مركبة بأخرى لعدم ترك مسافة أمان.
وانحرفت المركبة الأولى باتجاه محطة وقود. وأسفر الحادث عن أضرار مادية دون إصابات. تم استكمال الإجراءات النظامية من قبل الإدارة العامة للمرور.
شاهد أيضا شاهد حادث غريب في محطة وقود في حي النسيم بالرياض
كانت هذه تفاصيل خبر تصادم مركبة بمحطة وقود بالرياض.. والمرور يكشف السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.