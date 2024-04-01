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السجن 5 سنوات لكل من روج معلومات غير صحيحة لمنتجات التجميل

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الرياض - علي القحطاني - أكدت النيابة العامة ، أنه لا يجوز الإعلان عن المنتجات التجميلية أو الترويج لها قبل إدراجها ، مشيرة إلى أن الدعاية والإعلان تخضع للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة .

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» : ” إن كل من استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي ، سواء عليه أو في الدعاية له ، يخضع للعقوبة” .

وأشارت النيابة إلى أن العقوبة تشمل السجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال ، أو بإحدى العقوبتين .

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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