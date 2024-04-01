شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الاثنين.. أمطار غزيرة على أجزاء من مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار متوسطة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة اليوم الاثنين، تصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.وتبدأ الأمطار الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء على: الخرمة والموية وتربة ورنية وأضم وميسان والطائف.كما نبه المركز من أمطار متوسطة على الجموم، تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)وتشمل التأثيرات المصاحبة، رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.