شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الاثنين.. أمطار غزيرة على أجزاء من مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة اليوم الاثنين، تصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وتبدأ الأمطار الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء على: الخرمة والموية وتربة ورنية وأضم وميسان والطائف.
وتشمل التأثيرات المصاحبة، رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وتبدأ الأمطار الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء على: الخرمة والموية وتربة ورنية وأضم وميسان والطائف.
أمطار متوسطةكما نبه المركز من أمطار متوسطة على الجموم، تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأحمر - #منطقة_مكة_المكرمة - #الخرمة #المويه #تربة ...+0— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) March 31, 2024
للتفاصيل https://t.co/VJFmd3kQv1 #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/sp8OsrfATI
وتشمل التأثيرات المصاحبة، رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.