شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من أمطار متوسطة على محافظة العيص بمنطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وأوضح المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة 11 من مساء اليوم الاثنين.

أمطار خفيفة

كما نبه المركز من أمطار خفيفة على المهد، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 11 من صباح غد الثلاثاء.