شكرا لقرائتكم خبر عن رابط الخدمة.. كيف تعرف "حالة إشغال المصليات" في المسجد النبوي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، قاصدي المسجد إلى الاستفادة من خدمة "حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي" مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لمعرفة المواقع المتاحة والشاغرة للصلاة، والخدمة المتاحة عبر هذا الرابط.

وتظهر الخدمة للمستفيد حالة إشغال المصليات بأربعة ألوان سواء "متاح" أو "شبه مشغول" أو "مشغول" أو "غير متاح" بما يسهم في انسيابية دخول وخروج المصلين في أرجاء المسجد النبوي والساحات، وتفعيل الخطط التشغيلية الميدانية لتنظيم الحشود خلال أوقات الذروة.

3 لغات

وتعد خدمة "حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي" من أهم الخدمات المتاحة باللغات العربية والإنجليزية والأوردية، إذ تتيح لزوار المسجد النبوي معرفة حالة الطاقة الاستيعابية في جميع أنحاء المسجد قبل القدوم للصلاة فيه.



كما تتيح التأكد بشكل لحظي من الطاقة الاستيعابية في الأماكن المخصصة للصلاة في 12 موقعًا داخل المسجد النبوي وفي الحصوات، وفي التوسعات الشرقية والغربية والشمالية، وللنساء في الجهات الشرقية والغربية داخل المسجد وفي الساحات الشرقية والغربية والشمالية، والساحات الغربية الجديدة، وفي السطح.