شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والان نبدء بالتفاصيل

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الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والرياض.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب. This is a Twitter Status وصواعق رعدية ورياح نشطة.. تفاصيل This is a Twitter Status اليوم الأحدللمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج ومائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي.حالة البحر: خفيف الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي.