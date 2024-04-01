شكرا لقرائتكم خبر عن ”التدريب التقني“ ترصد 53 مخالفة تدريبية وتصدر 27 رخصة لمنشآت جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن رصدها 53 مخالفة تدريبية في منشآت التدريب الأهلية خلال شهر فبراير الماضي، تم التعامل معها وفق الأنظمة الخاصة بذلك.

وأوضحت المؤسسة، أنّ الفرق الإشرافية نفذت 15 زيارة إشرافية لمعاهد ومراكز التدريب الأهلية بمختلف المناطق، لمتابعة جودة أداء المنشآت التدريبية والخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات.

وأفادت بأنّها منحت 27 رخصة لمنشآت تدريبية جديدة، لتقديم البرامج التدريبية في عدة مجالات، كما أصدرت 50 بطاقة مدرب معتمد لتمكينهم من تقديم البرامج التدريبية المرخصة، وذلك في إطار سعيها لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في سوق التدريب الأهلي. المراكز التدريبية الأهلية وأشارت المؤسسة إلى أنّها نفذت خلال الشهر ذاته 6250 اختبار شامل وتأهيلي لمتدربي ومتدربات المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية، وذلك لضمان جودة البرامج التدريبية المقدمة ورفع مستوى كفاءة المتدربين.

وأكدّت حرصها على متابعة أداء منشآت التدريب الأهلية وضمان التزامها بالمعايير والاشتراطات المطلوبة، وذلك لضمان تقديم خدمات تدريبية عالية الجودة تلبي احتياجات سوق العمل.