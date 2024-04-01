شكرا لقرائتكم خبر عن "القطاع غير الربحي" يدشّن منصة سديم.. وثلاثة برامج جديدة للتطوير المهني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن المركز الوطني للقطاع غير الربحي مؤخراً مع شركائه في التحول التقني ومؤسسة الضويان الخيرية ومؤسسة عبدالعزيز بن عبدالله الجميح الخيرية منصة "سديم" بالهوية الجديدة وذلك في مقر المركز.

وتهدف المنصة لرفع جودة التدريب المهني في القطاع غير الربحي وتمكين الكفاءات لتطوير مهاراتهم وزيادة فاعليتهم.

وتقدم "سديم" عبر رسالتها في نشر المعرفة للقطاع الرابح ثلاثة برامج جديدة للتطوير المهني، وهي: دورة المدير التنفيذي للمنظمات غير الربحية، التي تهدف إلى تأهيل وتدريب القادة، وتعزيز قدراتهم في إدارة المنظمات بفعالية، وكذلك دورة إدارة المشاريع التنموية، وتركز على تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتخطيط وتنفيذ ومتابعة المشاريع التنموية في المنظمات غير الربحية بالإضافة إلى دورة تنمية الموارد المالية للمنظمات غير الربحية، وتهدف إلى تعزيز قدرة هذه المنظمات على جذب التمويل وإدارة الموارد المالية بكفاءة.