شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على جازان ونجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة و شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.

وهطلت أمس، أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان شملت محافظات أبو عريش، وهروب، وفيفا، والداير، وضمد وعددًا من المراكز والقرى التابعة للمنطقة. أمطار نجران في نفس السياق، نبَّه المركز اليوم، من هطول أمطار خفيفة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش ، ويدمة.

وأوضح أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.